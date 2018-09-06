Украинское МВД и Береговая охрана Турции договорились совместно патрулировать Черное море. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу украинского ведомства.

«С командующим Береговой охраны Турции Ахметом Кендиром проводим серьезные консультации и работу относительно совместных действий с нашими пограничниками — механизмы мониторинга и оперативного реагирования, совместные группы, обмен информацией», — рассказал глава МВД Украины Арсен Аваков.

По его словам, это позволит усилить присутствие Украины в Черном море.

Аваков также добавил, что обсудил с Кендиром «механизмы мониторинга пространства и совместное принятие решений тех или иных ситуаций».

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