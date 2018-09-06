Североатлантический альянс ждет Македонию в качестве 30-го члена организации, но решение о вступлении примут граждане страны на референдуме о переименовании республики в рамках договора с Грецией, заявил в ходе визита в Скопье генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

«Через несколько недель у вас пройдет референдум, на котором вы решите, хотите ли присоединиться к мировому сообществу. Остается принять решение гражданам, мы готовы вас встретить как 30-го члена альянса», — цитирует национальное агентство МИА Столтенберга.

Он добавил, что «ценит партнерство» с Македонией. В свою очередь, министр обороны республики Радмила Шекерински сообщила, что за прошедшие годы в операциях НАТО в Ираке и Афганистане и других миссиях альянса приняли участие 4 тысячи военнослужащих македонской армии.

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