«Мы неоднократно заявляли и можем подтвердить официально еще раз: Россия не имела и не имеет ничего общего с событиями в Солсбери. Россия никоим образом не причастна. Для нас являются недопустимыми какие-либо обвинения в адрес российского руководства», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК.
Он подчеркнул, что к покушению на Сергея и Юлию Скрипаль не причастны какие-либо «официальные представители».
Комментируя заявления британских властей о том, что к покушению причастны «офицеры ГРУ» Александр Петров и Руслан Боширов, Песков сказал, что Великобританию ежегодно посещают тысячи россиян. Для того чтобы Россия могла «предпринять действия», Москве необходим запрос со стороны Лондона, добавил он.
Имена подозреваемых накануне, 5 сентября, назвала прокуратура Англии и Уэльса. После этого, выступая в британском парламенте, премьер Тереза Мэй сказала, что «они являются «сотрудниками ГРУ». Она подчеркнула, что Великобритания не будет просить об их экстрадиции, так как Конституция запрещает властям России выдавать собственных граждан.