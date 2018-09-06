Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг посетил в Загребе монумент «Голос хорватских жертв — Стена боли».
Глава государства возложил венок к монументу, с уважением почтил память людей, отдавших свою жизнь за Хорватию.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг посетил в Загребе монумент «Голос хорватских жертв — Стена боли».
Глава государства возложил венок к монументу, с уважением почтил память людей, отдавших свою жизнь за Хорватию.
Дата: 2018/09/06 15:14
Раздел: Новость
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