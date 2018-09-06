Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг посетил в Загребе монумент «Голос хорватских жертв — Стена боли».

Глава государства возложил венок к монументу, с уважением почтил память людей, отдавших свою жизнь за Хорватию.

Minval.az