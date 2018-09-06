Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии сообщила, что семь граждан Турции, связанных с движением оппозиционного турецкого проповедника Фетуллаха Гюлена, в четверг были высланы из страны.

«Семеро иностранных граждан, подозреваемых в связях с исламистской группой, объявлены нежелательными лицами и выдворены с территории Республики Молдова», — говорится в сообщении СИБ.

Согласно информации СИБ, «за этой группой иностранных граждан на протяжении определенного периода времени велось наблюдение». «После получения подтверждения существования риска для национальной безопасности было принято решение о немедленном выдворении этих лиц с территории Республики Молдова. Комплексную операцию по предотвращению угроз национальной безопасности в нескольких населенных пунктах страны проводил антитеррористический центр», — говорится в сообщении спецслужбы.

СИБ не раскрывает подробностей и не сообщает, о гражданах какой страны идет речь. В то же время в сообщении указывается, что «в ходе расследования этого дела Служба информации и безопасности сотрудничала со спецслужбами других государств».

Ранее стало известно, что в четверг утром были задержаны несколько руководителей и преподавателей сети турецких лицеев «Orizont». СИБ объяснила это «интересами национальной безопасности», отмечает «Интерфакс».

Minval.az