В Турции прошли успешные полетные испытания отечественного многоцелевого вертолета T625, разработанного компанией Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ).

Как передает «Анадолу», вертолет создан в рамках программы TUSAŞ и в координации с Секретариатом оборонной промышленности Турции.

T625 прошел многочисленные наземные испытания и поднялся в воздух в 06:00 шестого сентября. Вертолет, который совершил различные маневры, пилотировали специалисты TUSAŞ.

Глава Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир также анонсировал в социальных сетях первый полет T625. Демир поблагодарил и поздравил всех тех, кто внес вклад в разработку вертолета.

Разработка многоцелевого двухдвигательного вертолета T-625 в Турции велась с 2013 года. Контракт на разработку вертолета с TUSAŞ был подписан 26 сентября 2013 года.

Вертолет предназначен для транспортировки бригад скорой медицинской помощи, проведения поисково-спасательных и противопожарных операций в дневное и ночное время суток и в сложных погодных условиях.

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