Во Франкфурте-на-Майне вслед за Штутгартом и Ахеном вводится запрет на использование автомобилей с дизельным двигателем. С целью соблюдения норм загрязнения воздуха диоксидом азота с февраля 2019 года запрещен въезд в город машин, соответствующих экологическому стандарту Евро-4 и ниже, говорится в решении административного суда в Висбадене.

«Запрет необходим, поскольку все другие меры, рассматриваемые властями в качестве альтернативных, не приводят к снижению уровня загрязнения воздуха в разумный срок», — заявил судья Рольф Хартман.

Суд обязал власти Франкфурта провести дополнительные меры для того, чтобы воздух в городе стал чище: использовать электробусы в качестве общественного транспорта, увеличить плату за парковку в городе, а также увеличить число стоянок Park&Ride, расположенных у конечных остановок линий общественного транспорта на окраинах города.

Решение суда затрагивает четверть зарегистрированных во Франкфурте автомобилей, а также неопределенное число машин, чьи владельцы живут за пределами города и приезжают в него на работу. Согласно статистике, Франкфурт находится на первом месте в Германии по их числу: ежедневно в город на работу приезжают 310 тысяч человек при населении в 660 тысяч.

Напомним, с сентября в странах Европейского союза все новые автомобили должны проходить тесты WLTP, на соответствие заявленным производителем нормам вредных выбросов и потребления топлива.

Minval.az