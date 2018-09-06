Верховный суд Индии разрешил людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией заниматься сексом. Об этом сообщает NDTV.

Суд отменил статью 377 Уголовного кодекса страны. Согласно ее положениям, за «неестественные преступления», под которыми подразумеваются «акт плотской связи с мужчиной, женщиной или животным», могло грозить до 10 лет заключения.

«ЛГБТ-сообщество имеет такие же права, как и любой гражданин страны. Уважение прав друг друга — высшее проявление человечности. Запрет на гомосексуальную связь — нелогичный и неоправданный», — передает телеканал слова судьи Дипака Мисры.

Статью 377 уже отменяли в 2009 году, однако тогда решение принял Высший суд Дели. Спустя четыре года Верховный суд постановил, что решение об отмене статьи УК должен принимать парламент, а не суд, и аннулировал его.

Впервые наказание для за гомосексуальную связь в Индии было законодательно закреплено в 1861 году, во времена колониального господства Великобритании над страной. Несмотря на то, что преследование по статье 377 — довольно редкое явление, активисты ЛГБТ утверждают, что полицейские используют закон, чтобы оказывать давление на членов сообщества.

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