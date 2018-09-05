Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что нехватка кадров — одна из важнейших проблем для развития экономики ФРГ.
Об этом сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на выступление Меркель во Франкфурте-на-Майне.
Канцлер отметила, что в стране не хватает специалистов и это может стать сдерживающим фактором для экономического развития.
Меркель подчеркнула, что вопрос поиска Германией недостающих кадров, является «доминирующим».
Правительство ФРГ планирует рассмотреть законопроект о поддержке трудовой миграции этой осенью.