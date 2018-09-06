Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал в ближайшие три года повысить возраст выхода на пенсию в стране и провести другие изменения, которые позволят японцам дольше работать и откладывать получение пенсии.

В интервью газете Nikkei Asia Review он заявил, что хотел бы, чтобы пенсионный возраст в Японии был выше 65 лет, а ее жители оставались активными до конца жизни. При этом японцам будет предложено отложить получение пенсии до 70 лет и взамен получить право на более высокие выплаты.

При этом С.Абэ хочет добиться изменения трудового законодательства для защиты прав работников старше 65 лет.

Население Японии стареет быстрыми темпами, и существующая система социального обеспечения уже не справляется с нагрузкой, хотя Государственный пенсионный фонд Японии (GPIF) — крупнейшая управляющая компания мира в области пенсионных сбережений. Сейчас население страны без учета миграции сокращается на 300 тыс. человек в год, при этом ожидается, что естественная убыль ускорится в дальнейшем.

По словам С.Абэ, изменение пенсионной политики будет сочетаться с инвестициями в развитие детей и молодежи.

«В следующие три года я намереваюсь пересмотреть систему социального обеспечения, чтобы обеспечить спокойствие духа всем — детям, родителям, активным работникам и пожилым гражданам», — сказал 63-летний премьер.

Minval.az