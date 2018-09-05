Турция ввела новые правила транзита для судов, в частности, через проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом со ссылкой на заявление МИД Турции сообщает в среду, 5 сентября, The Sentinel Building.

«Турция ввела новые правила для судов, проходящих через пролив Босфор в Стамбуле, а также пролив Дарданеллы в северо-западной провинции Чанаккале. Правила были введены с учетом повышенного риска, связанного с транзитными проходами из пролива», — пишет издание.

В частности, МИД Турции заявил в сообщении, что число нефтяных танкеров и других опасных грузовых судов, проходящих через турецкие проливы, в последние годы резко возросло. Согласно данным министерства, в 2017 году через Босфор прошли 832 танкера, перевозившие 147 миллионов тонн опасных грузов.

Согласно новым правилам, капитаны должны предупреждать письмом турецкую сторону за 3,2 км до въезда в протоки. А капитаны пассажирских и контейнерных судов длиной более 300 метров должны информировать чиновников о пересечении проток за 10 дней до входа.

Minval.az