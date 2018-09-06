Бывший начальник морского штаба Королевских ВМС Алан Вест заявил, что Великобритания не способна защитить свои территориальные воды, а после выхода из состава ЕС ситуация станет еще хуже. По его словам, страна не располагает достаточным количеством кораблей, сообщает газета Telegraph.

Такое заявление он сделал в связи с обострением «гребешкового конфликта». В конце августа у берегов Нормандии французские рыбаки на 40 небольших катерах атаковали 5 британских сейнеров. В результате столкновения повреждения получило одно судно из Шотландии. Таким образом французы протестовали против ловли морских гребешком британцами в этом районе.

— Нынешние трудности с французами из-за гребешков подчеркивают один важный вопрос. Совершенно очевидно, что у нас нет достаточного количества кораблей, чтобы патрулировать территориальные моря Соединенного Королевства и нашу исключительную экономическую зону. Координация тех немногих, что мы имеем, разобщена,- заявил Вест.

Ситуация, по мнению бывшего военного, усугубится после выхода Британии из состава ЕС.

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