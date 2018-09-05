В Эстонии Харьюский уездный суд арестовал офицера главного штаба Сил обороны страны майора Дениса Метсаваса и его отца Петра Волина за шпионаж в пользу России. Об этом сообщает «Дождь».

Задержанных подозревают в государственной измене. Следствие считает, что они передавали секретные данные Главному разведывательному управлению Генштаба Вооруженных сил России как минимум пять лет. О каких именно данных идет речь, не сообщается.

Метсавас работал в Силах обороны с 2008 года, в частности, он имел доступ к проектам развития артиллерии Эстонии. Командующий Силами обороны Эстонии Рихо Террас заявил, что о произошедшем сообщили союзникам Эстонии по НАТО.

Метсавас и Волин получили гражданство Эстонии в 1990-е годы. Отец Матсаваса Петр Волин сейчас находится на пенсии. Ранее он работал в службе исп

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