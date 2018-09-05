Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала подозреваемых в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии сотрудниками Главного разведывательного управления Минобороны России.

5 сентября британская полиция назвала имена, под которыми подозреваемые граждане России въехали в Великобританию в начале марта 2018 года — «Александр Петров» и «Руслан Боширов». Британская прокуратура предъявила им обвинения в отравлении Скрипалей, сотрудника полиции, который участвовал в расследовании, и двух граждан Великобритании, отравившихся в Эймсбери.

«Изучив информацию спецслужб, правительство пришло к выводу, что двое мужчин, которых указала полиция и прокуратура, являются сотрудниками российской военной разведки, известной как „ГРУ“», — заявила Мэй. Она отметила, что в этой разведслужбе жесткая дисциплина, так что действия отдельных сотрудников не могут быть проявлением их инициативы.

Minval.az