Основатель Tesla Илон Маск возобновил обвинения в педофилии в адрес британского дайвера Верна Ансворта, который участвовал в спасении детей из затопленной пещеры в Таиланде. Об этом сообщает BuzzFeed.

Отмечается, что онлайн-ресурс разместил комментарий Маска, который тот дал в формате «off-the-record», т.е. не для размещения в СМИ. Журналист ресурса разместил ответ основателя Tesla, сославшись на то, что не давал согласие на сотрудничество с Маском на этих условиях.

Макс посоветовал журналисту прекратить защищать педофилов и связаться с людьми в Таиланде, чтобы выяснить, как в действительности обстоят дела.

«Он (Ансворт. — прим.) старый, одинокий белый мужчина из Англии, который путешествовал и жил в Таиланде в течение 30-40 лет, в основном в Паттайе-Бич, пока не переехал в Чианграй для женитьбы на ребенке, которому тогда было примерно 12 лет», — написал Маск.

Он также добавил, что его не пугает перспектива того, что Ансворт может подать на него в суд.

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