Число прибывших в Турцию мигрантов в 2017 году выросло на 22,4 процента по сравнению с 2016 годом — до 466333, сообщает Институт статистики Турции (TÜİK).

По данным TÜİK, 52,3 процента прибывших мигрантов составили мужчины, 47,7 процента — женщины.

Число покинувших Турцию граждан в 2017 году выросло на 42,5 процента — до 253640. Из них 54 процента составили мужчины, 46 процентов – женщины.

Из регионов Турции больше всего мигрантов разместились в Стамбуле – 166044, Анкаре – 46476, Анталье – 21888, Измире – 12031 и Бурсе – 12031.

Из общего числа прибывших в Турцию мигрантов 26,6 процента составили граждане Ирака. 10,4 процента — Афганистана, 7,7 процента — Сирии, 5,7 процента — Азербайджана, 5,6 процента — Туркменистана.

Из числа покинувших Турцию 20,4 процента составили иракцы, 7,5 процента – азербайджанцы, 6,7 процента – сирийцы, 4,6 процента – афганцы и 4,5 процента – китайцы.

Minval.az