Британка Сара Ифтехар стала первой финалисткой конкурса «Мисс Англия», которая носит хиджаб, сообщает ВВС.

20-летняя Ифтехар изучает право и работает визажистом. Она часто выставляет в Instagram фотографии, на которых одета в традиционные пакистанские наряды. В своем Instagram британка написала, что для нее честь оказаться среди 50 лучших в конкурсе, в котором участвовали 22 тыс женщин.

ВВС отмечает, что среди финалистов также есть Софи Холл, которая пострадала в прошлогоднем нападении в одном из ночных клубов в Лондоне. На девушку плеснули кислотой и у нее остались шрамы.

Minval.az