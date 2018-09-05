Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что немецкие власти планируют продолжать работать над улучшением отношений с Турцией. Слова министра приводит Die Zeit.

Глава немецкого МИДа отметил, что Турция является для Германии «больше, чем соседом».

«Она [Турция] важный партнер Германии», — подчеркнул Маас.

Министр добавил, что у немецких властей вызывает опасения ситуация с правами человека в Турции — это, по его словам, осложняет отношения между странами. Маас подчеркнул, что эта тема будет поднята во время его официального визита в Турцию.

Ранее Эрдоган заявил, что рассчитывает на улучшение отношений с Германией.

Minval.az