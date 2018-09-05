На встрече первого заместителя председателя Национальной полиции Украины Вячеславом Аброськиным с председателем Национальной полиции Турции Джелалом Узулкаем было оговорено создание совместно с другими странами межгосударственной контактной группы для борьбы с «ворами в законе».

Как передает Интерфакс, об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

«Контактная группа (для борьбы с оргпреступностью – ред) будет создана между 4 странами – Украиной, Турцией, Азербайджаном, Грузией», – говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник.

Во время двусторонних переговоров стороны также обсудили вопросы сотрудничества в правоохранительной сфере, борьбу с оргпреступностью и ворами в законе, а также продолжение методической и материально-технической помощи по развитию Нацполиции.

«Для Украины важно продолжать сотрудничество с Турцией в борьбе с трансграничной организованной преступностью и «ворами в законе». Важно, что в этом вопросе мы имеем общее видение — только жесткие шаги», — заявил В.Аброськин.

Кроме того было договорено, что уже в октябре 2018 группа украинских полицейских поедет на обучение в Турцию.

Minval.az