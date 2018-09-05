Операция правительственных сил в сирийском Идлибе может привести к гуманитарной катастрофе и новой волне мигрантов, бегущих в соседнюю Турцию.

Об этом, как сообщает в среду газета Sabah, заявил президент Турции Тайип Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Киргизии.

«Там [в Идлибе] находятся около 3,5 млн человек, Россия и США перекладывают с себя ответственность друг на друга. Но если ракеты начнут падать на эту территорию, то случится серьезное кровопролитие, новый поток беженцев хлынет в Турцию», — сказал он.

Турецкий лидер также добавил, что «сотрудничество Турции с Россией и Ираном позволило избежать катастрофы в Идлибе», и «взаимодействие с Россией сейчас очень важно».

Кроме того, турецкий лидер рассчитывает на позитивный исход тройственного саммита по Сирии в Тегеране 7 сентября.

«Мы надеемся на позитивный исход тройственного саммита, намеченного на 7 сентября в иранской столице. Надеемся, что саммит в Тегеране приведет к блокированию агрессии сил режима [президента Сирии Башара Асада]», — отметил он.

Minval.az