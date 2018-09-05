Прокуратура Лос-Анджелеса сняла обвинения в сексуальных домогательствах с актёров Кевина Спейси и Стивена Сигала.

По данным портала TMZ, одна из жертв Спейси обвинила актёра в сексуальных домогательствах в 1992 году. Прокуратура сообщила, что заявление о расследовании данного случая было отклонено из-за истечения срока давности.

Аналогичное решение приняли и в отношении Сигала, которого женщина обвинила в изнасиловании. По её словам, это произошло в 1993 году.

Напомним, Кевин Спейси попал в центр скандала из-за обвинений в домогательствах после заявления актёра Энтони Рэппа. Затем в отношении актёра начались расследования по трём изнасилованиям. Что касается Стивена Сигала, его обвиняла в сексуальных домогательствах фотомодель журнала Playboy Дженни Маккарти.

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