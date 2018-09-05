Специалист компании по разработке антивирусов ESET Лукас Стефанко заявил о появлении в сети шпионской программы под видом популярного мессенджера Viber. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Эту программу Стефанко обнаружил на сайте, замаскированном под официальный магазин приложений Google Play. Создатели этого приложения идеально сымитировали настоящий Viber, в частности, у него стоит значок «Выбор редакции», указано более 500 миллионов загрузок, а также средняя оценка пользователей (4,3 балла).

После установки поддельный Viber запрашивает расширенные права на доступ к файлам в памяти устройства и на SD-карте.

В ходе работы приложение незаметно крадет медиафайлы, документы из WhatsApp и WeChat, все фотографии и другие загруженные файлы из памяти устройства, а также может записывать звонки.

Minval.az