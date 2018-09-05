Президент США Дональд Трамп в апреле 2017 года приказал главе Пентагона Джеймсу Мэттису убить сирийского лидера Башара Асада.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на выдержку из книги журналиста Боба Вудворда «Страх. Трамп в Белом доме», которая поступит в продажу в США 11 сентября.

По информации автора книги, данный эпизод произошёл после того, как в сирийской провинции Идлиб якобы произошла химическая атака, ответственность за которую американское правительство тогда возложило на власти Сирии.

«Давайте убьём его! Пойдём! Давайте… убьём всех их!» — сказал Трамп по телефону Мэттису по данным Вудворда.

Отмечается, что глава Пентагона сказал президенту, что займётся этим вопросом, но, повесив трубку, сказал своему помощнику, что они ничего делать не будут.

«Мы будем действовать намного более взвешенным образом», — указал Мэттис.

Позднее в Вашингтоне было принято решение о нанесении ракетного удара по Сирии.

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