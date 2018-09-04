Большинство женщин в США отрицательно оценивают деятельность американского президента Дональда Трампа, свидетельствуют результаты опроса, проведенного для телеканала Эй-Би-Си Ньюс и газеты «Вашингтон пост».

Согласно опубликованным во вторник данным, 66% американок не одобряют то, как Д.Трамп выполняет свои обязанности на посту главы государства. Одобряют его деятельность лишь 30% жительниц США. Остальные респонденты затруднились ответить.

При этом доля мужчин, которые не одобряют подход Д.Трампа, существенно ниже. Так, 52% опрошенных американцев заявили, что отрицательно оценивают деятельность нынешнего американского лидера.

Между тем, данные опроса также показывают, что почти 90% женщин в США намерены проголосовать на промежуточных выборах. При этом 65% опрошенных заявили, что хотели бы, чтобы демократы получили контроль над Конгрессом США в ходе предстоящих выборов.

Результаты опроса также указывают на то, что более 70% американского населения считают, что в случае, если демократы получат большинство в ходе выборов в палату представителей США, то они будут пытаться инициировать процедуру импичмента Д.Трампа. Однако американцы разделились во мнениях относительно необходимости такой процедуры — 49% высказались за импичмент, 46% — против.

Опрос проводился 26-29 августа, в нем приняли участие более 1 тыс. человек, среди которых было около 900 зарегистрированных избирателей.

В ноябре 2018 года в США пройдут промежуточные выборы, в ходе которых будут переизбираться 35 из 100 сенаторов США, а также полностью переизбрана палата представителей США.

Minval.az