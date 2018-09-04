В украинском городе Днепр решили запретить песни российских исполнителей. Проект постановления доступен на сайте городского совета.

Городские власти Днепра собираются запретить воспроизведение песен в общественном транспорте, учреждениях культуры и отдыха, гостиницах, ресторанах и других общественных местах. Запрет коснется песен как российских артистов, так и украинских исполнителей, поддерживающих «российскую вооруженную агрессию против Украины».

При подготовке этого постановления власти Днепра руководствовались Конституцией и сложившейся на Украине общественно-политической ситуацией, говорится в сообщении на сайте горсовета. Проверять, как выполняется решение, будет инспекция по благоустройству.

Minval.az