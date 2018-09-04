Министерство обороны Испании отменило продажу Саудовской Аравии 400 бомб с системой лазерного наведения, которые, по мнению ведомства, могут быть использованы для бомбардировки Йемена, сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Cadena SER.

По ее данным, министерство инициировало процедуры отмены контракта, подписанного летом 2015 года. Подчеркивается, что Мадрид вернет ближневосточному королевству €9,2 млн, выплаченных за оружие.

В середине августа сообщалось, что правительство Испании намерено пересмотреть условия продажи продукции военного назначения странам коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, после авиаудара по автобусу в Йемене 9 августа, в результате которого погибли 50 человек.

В 2017 году испанская сторона экспортировала странам, входящим в эту международную коалицию, военную продукцию на €361 млн. В частности, Испания поставила им запасные детали для самолетов, дроны, артиллерийские боеприпасы, аппаратуру обнаружения и прочее. Кроме того, в этом году Мадрид и Эр-Рияд заключили соглашение, согласно которому Испания построит для Саудовской Аравии пять корветов стоимостью в €2 млрд.

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