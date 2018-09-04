У народного артиста Расима Балаева снова возникли проблемы со здоровьем. Он попал в больницу.

Как передает Yenicag.az, актер отметил, что у него проблемы с ногой:

«За 2 дня до моего дня рождения, 6 августа, я упал. Я подумал, что споткнулся, но это произошло из-за болезни. Я поехал в больницу и обследовался. Врачи говорят, что это связано с нервами, что это тяжелые последствия позвоночной грыжи. Я не хочу делать операцию, потому что знаю, что это бесполезно. Мне трудно ходить. Я не могу водить машину. Ежедневно сын возит меня из поселка Шувалан в Баку и обратно. Мне делают физиотерапию».

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