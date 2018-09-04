Япония предоставит Грузии кредит в размере около 343 миллионов долларов на строительство 15-километрового участка дороги Шорапани-Аргвети (регион Имерети), которая является частью автомагистрали Восток-Запад. Об этом сообщает Sputnik-Грузия.

Соглашение о выделении кредита было подписано в рамках официального визита министра иностранных дел Японии Таро Коно в Тбилиси.

Документ подписали министр финансов Грузии Иванэ Мачавариани и вице-президент Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Норико Сузуки.

«Важно, что участие Японии в проектах по улучшению инфраструктуры Грузии предусматривает не только финансовую помощь, но и строительство в соответствие с японскими технологиями и стандартами. О растущей динамике сотрудничества Грузии с японской стороной говорит и открытие грузинского офиса JICA в 2017 году, который работает в Азербайджане и Армении. Указанный шаг мы рассматриваем не только как возможность углубления сотрудничества с JICA, но и как послание растущей политической поддержки со стороны Японии». — сказал глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

По его словам, это уже вторая фазой помощи Японии для улучшения автомагистрали Восток-Запад. Первая фаза была запущена в 2008 году. Тогда Япония выделила Грузии 200 миллионов долларов.

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