ВКС России наносят удары по жилым районам и позициям вооруженной оппозиции в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на местные источники.

Днем российские истребители нанесли удары по западу Идлиба и северу провинции Хама.

Кроме того, бомбардировкам ВКС России подверглись подконтрольные вооруженной оппозиции районы Джисир аш-Сугур, Бисенкул, Гани, Иннеб, Сырмания на западе Идлиба и район Зейзун на севере Хамы.

«Три российских истребителя, поднявшиеся в воздух с авиабазы «Хмеймим», нанесли 20 ударов», — сообщает сайт вооружённой сирийской оппозиции.

Бомбардировки продолжаются, данных о погибших и раненых пока нет.

Ранее во вторник, 4 сентября, президент США Дональд Трамп заявил, что наступление российских и иранских войск в провинции Идлиб обернется для Сирии серьезной гуманитарной катастрофой. По его словам, могут быть убиты сотни тысяч людей.

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