Земфира выпустила первую за пять лет песню, в основу которой легли отрывки из двух стихотворений Иосифа Бродского: «Новые стансы к Августе» и «Румянцевой победам».

«Джозеф», — представила певица премьеру на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Сингл появился в Сети в ночь на 4 сентября.

Эту песню Земфира исполняла ранее на закрытом новогоднем концерте, где присутствовали только ее друзья и близкие, также в августе она выступила с ней на однои из фестивалей.

Как сообщает 78.ru, обложку к синглу оформляли режиссер Рената Литвинова и дизайнер Гоша Рубчинский, а над студийной записью работал российский электронный музыкант Роман Литвинов (Mujuice).

Ранее Земфира сообщила своим поклонникам, что собирается планирует записать новый альбом, но не желает продолжать концертные выступления.

Minval.az