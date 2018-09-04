Лидер КНДР Ким Чен Ын уже полмесяца не появлялся на публике. Об этом сообщает во вторник южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.

Ранее северокорейские СМИ сообщали, что прежде Ким Чен Ын посетил с проверкой около 30 экономических объектов.

Уай-Ти-Эн напоминает, что пресса КНДР уже 15 дней не освещает деятельность главы государства, с тех пор как он 21 августа посетил предприятие, выпускающее медицинское оборудование, и принял участие в церемонии похорон экс-министра народных вооруженных сил Северной Кореи Ким Ён Чхуна.

Minval.az