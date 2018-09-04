Турецкие военные перебрасывают технику к сирийской границе.

Как передают турецкие СМИ, через Килис и в направлении поселка Эльбейли на сирийской границе утром проехали восемь транспортных средств, перевозящих танки и гаубицы.

По информации военного источника газеты, переброска техники — мера безопасности. Танки M60 отправили к границе в рамках плана сдерживания новой волны беженцев, которую турецкие власти ожидают в случае наступления сирийских войск на Идлиб.

Также Турция расширила лагерь беженцев Атме на сирийской стороне границы и укрепила 12 наблюдательных пунктов по контролю за зоной деэскалации в Идлибе.

Minval.az