Глава немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель прокомментировал скандал в связи с уходом из сборной Германии полузащитника Месута Озила, передает «Советский спорт».

Перед началом чемпионата мира — 2018 на Озила и хавбека Илкая Гюндогана обрушился шквал критики из-за фотографии с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а после мундиаля Озил объявил об уходе из сборной.

«Мы выступаем за уважение, терпимость, честную игру, свободу слова и свободу прессы. Эта фотография с Эрдоганом расстраивает наших поклонников, потому что президент Турции Эрдоган не поддерживает эти ценности, – объяснил функционер», — приводит слова Гринделя Sky Sports.

Minval.az