Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что переговоры с палестинцами о ситуации в Газе и других территориях Западного берега бессмысленны, пишет AFP.

Он добавил, что Израиль должен действовать в одностороннем порядке. Министр уверен, что переговоры, независимо от того, где и в каких условиях проводятся пока ни к чему не привели, добавив, что Израиль вправе решать проблемы в одностороннем порядке, исходя из соображений безопасности собственных граждан.

Либерман отметил, что те жители Газы, которые обеспокоены вопросами обеспечения своих семей средствами к существованию, должны понимать, что «участники террористических организаций, находятся под большим риском как с точки зрения личной безопасности, так и безопасности своих семьей».

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