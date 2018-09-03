Москва готова задействовать корабли Каспийской флотилии в военном сценарии, направленном против Турции?

Армия без регулярных учений, как известно, вряд ли может считаться достаточно боеспособной. Другой вопрос, где эти самые учения проводить. Чаще всего учения проводятся на своей территории и в собственных территориальных водах. Проводятся, причем регулярно, совместные учения государств-союзников, где на территории одной страны проводит маневры впечатляющий «интернационал в погонах». Наконец, не возбраняется и проводить учения в международных водах.

Вот и Россия проводит свои учения в международных водах Средиземного моря. В них принимают участие 25 кораблей и 30 самолетов. В частности, в маневрах примут участие ракетный крейсер «Маршал Устинов», стратегические ракетоносцы Ту-160, противолодочные самолеты Ту-142МК и Ил-38, истребители Су-33 и самолеты Су-30СМ морской авиации. Учения продлятся до 8 сентября. Заранее было объявлено, что в рамках манёвров будут проведены ракетные и артиллерийские стрельбы. Участники учений отработают комплекс задач по противовоздушной и противоподводно-диверсионной обороне, а также противоминному обеспечению. В Минобороны особо отметили, что районы проведения учения заблаговременно будут объявлены опасными для судоходства и полетов. Все вроде бы в рамках международного права. Но…

Прежде всего, Москва собрала в Средиземном море крупнейшую со времен начала своей военной операции в Сирии военно-морскую группировку. Сюда переброшены корабли Северного, Балтийского и Черноморского флотов, Каспийской флотилии, самолёты дальней, военно-транспортной и морской авиации. Ее костяк составляют ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Североморск», фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», малые ракетные корабли «Великий Устюг», «Вышний Волочек» и «Град Свияжск», а также дизельные подводные лодки проекта 636.3 «Колпино» и «Великий Новгород». Напомним: корабли Каспийской флотилии Москва по Волго-Донскому каналу уже перебрасывала сначала в Азовское море, затем в Черное, и вот теперь они вышли и в Средиземное.

Но…какой именно сценарий, с участием, в числе прочего, и кораблей Каспийской флотилии, разворачивается в Средиземном море?

Российские официальные СМИ уже рассуждают о «возвращении» российского флота в Средиземное море, где он постоянно присутствовал во времена СССР, напоминают о важности этого региона и т.д. Только вот нельзя не заметить: Москва стянула в Средиземное море столь впечатляющую группировку, куда включены главные «ударные силы» нескольких флотов, на фоне весьма драматичного развития событий в Сирии, где в центре внимания — ситуация в провинции Идлиб. Здесь режим Башара Асада при поддержке Москвы и Тегерана готовит новую операцию против «боевиков». Впрочем, насчет того, связаны ли учения в Средиземном море с ситуацией в Идлибе, даже в заявлениях российских официальных лиц есть разночтения. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов заверил журналистов еще в конце минувшей недели: «Не думаю, что учения как-то могут быть связаны с Идлибом. Я слышал о планах наших военных учений. В любом случае Идлиб не находится на Средиземном море».

А вот пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: «Безусловно, обстановка в Сирии имеет существенный потенциал для осложнения. Вокруг Идлиба ситуация оставляет желать лучшего». Как отметил Песков, «действительно, этот рассадник террористов, который там образовался, не сулит ничего хорошего, если продолжится подобное бездействие», — после чего добавил: «Поэтому, конечно, повышенные меры предосторожности вполне оправданы и обоснованы».

В самом деле, в то время, как лучшие силы российских ВМС проводят маневры в Средиземном море, российские дипломаты усиленно «привлекают внимание»: дескать, такие-сякие «белые каски» вместе с такими-сякими сирийскими боевиками (при этом Москва именует «террористами» всех противников Асада без разбора) готовят в том же Идлибе инсценировку химической атаки. Повод нервничать у Москвы есть. В США открыто предупредили: в случае новой химической атаки последуют воздушные удары. И собрали для этих ударов впечатляющие силы. Как нехотя признают «Вести недели», «по информации Минобороны, в Средиземное море прибыл американский эсминец «Росс» с 28 ракетами «Томагавк» на борту. Кроме того, в Персидском заливе находится американский эсминец «Салливанс» с 56 крылатыми ракетами, а на авиабазе Эль-Удейд в Катаре — стратегический американский бомбардировщик В-1В с 24 крылатыми ракетами «воздух — земля». Издание Gibraltar Chronicle сообщило, что к Средиземному морю приблизилась атомная подводная лодка «Ньюпорт-Ньюс», также вооруженная «Томагавками»». Как уверены многие западные эксперты, российская группировка ВМС и ВКС как раз и должна удержать США от нанесения ударов по Башару Асаду.

По закону жанра, здесь должны следовать рассуждения, что в Средиземном море начинается «война нервов», что есть риск прямого военного столкновения России и США, а это заведомая катастрофа, а в конце надо выразить надежду, что роковой шаг все же не будет сделан. Только вот за кадром нечто очень важное. По совести говоря, то, что происходит сегодня в Сирии, точнее всего было бы назвать позором российской дипломатии.

Об этом говорилось уже бессчетное количество раз, но тем не менее напомним: «внешними игроками» на сирийском поле являются не только Иран, Россия и США, но и Турция. Та самая Турция, с которой у России намечается многообещающее партнерство.

Напомним: Анкара с самого начала поддерживала в Сирии «умеренную оппозицию», которую и готовится «добить» Башар Асад при поддержке Москвы. К тому же Идлиб — это совсем недалеко от сирийско-турецкой границы. Как отнесутся в Анкаре к «зачистке» этой провинции и жертвам среди гражданского населения (а как именно воюет армия Асада и ее союзники, вряд ли необходимо объяснять), можно себе представить. С-400, арест пастора, падение турецкой лиры, пошлины на сталь и алюминий — все это может отойти на второй план.

Наконец, есть еще одна сторона вопроса. Еще совсем недавно дипломаты и журналисты всячески «пиарили» Астанинский переговорный процесс по Сирии и заключение договоренностей о так называемых «зонах деэскалации». Первоначально таких зон было четыре, в них противникам режима Асада обещали безопасность и даже гуманитарную помощь. Участниками этих переговоров были США, Иордания и та же Турция.

А затем Башар Асад начал последовательное уничтожение этих самых «зон деэскалации». «У режима Асада мало сколько-нибудь годной и мотивированной пехоты для зачистки местности после ударов ВКС, и с этой проблемой справились, начав расправляться с оппозицией по частям, последовательно концентрируя наличные силы против одной зоны «деэскалации» за другой» — заметил в этой связи российский военный аналитик Павел Фельгенгауэр на страницах «Новой газеты». Сначала «зачистили» Хомс, затем — пригород Дамаска Восточная Гута. Теперь настал черед Идлиба, где скопилось не менее 3 миллионов человек, включая беженцев из Алеппо. Башар Асад полон решимости «зачистить» и этот регион, невзирая ни на какие договоренности насчет «зон безопасности» и т.д. В конце концов, сирийский диктатор никогда не относился с пиететом к собственным заверениям на переговорах. Сценарий вполне предсказуем: тут и «воздушная поддержка» России, и действия иранских «стражей исламской революции» на земле (собственная армия Асада уже давно рассыпалась), и, конечно же, химические атаки. Военные специалисты уже давно объяснили: хлор, которым в этом случае пользуются — газ тяжелый, он «заползает» в подземные укрытия, где скрываются боевики и откуда их так непросто «выкуривать». А то, что вместе с боевиками погибают женщины и дети — это, с точки зрения Асада и его покровителей, не более чем «сопутствующий ущерб». Вот и разворачивают российские и сирийские дипломаты столь впечатляющую кампанию, заранее убеждая аудиторию, будто бы все новости о еще не проведенной химической атаке — это фейк и инсценировка. Да, кстати, маленькая деталь: «уничтожал» свое химическое оружие Башар Асад под контролем и под гарантии Москвы.

И вот в этом, возможно, и состоит главный итог нынешнего витка противостояния вокруг Сирии. «Война нервов» в Средиземном море только разворачивается. Чем она закончится, последуют ли удары по Башару Асаду или ему позволят «зачистить» и Идлиб, как это все отразится на внешней стороне отношений Москвы и Анкары — по понятным причинам, здесь пока что речь идет о версиях и прогнозах, а не свершившихся фактах. Но в чем нет сомнений, так это в том, что Россия этот раунд уже проиграла. Просто потому, что в большой дипломатии цена имиджевых потерь куда выше, чем возможные дивиденды от удачной военной операции своего сателлита.

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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