Доходы группировки «Исламское государство» с 2014 года снизились в десять раз.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Сергей Беседа.

«Если сравнивать те поступления финансовые, которые были в 2014 году и оценивались примерно в 3 млрд долларов, то в настоящее время боевикам ИГИЛ удается получить 200-300 млн долларов в год», — сказал Беседа.

Он пояснил, что падение доходов связано с тем, что значительно снизились поступления от добычи нефти и от налогов, которыми боевики обложили контролируемые ими территории.

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