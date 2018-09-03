Россия вернула Турции пять партий – свыше 103 т — персиков, в которых были обнаружены карантинные вредители, — говорится в сообщении управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и республике Адыгея

«Персики были задержаны в порту Новороссийска на минувшей неделе. Фитосанитарный контроль выявил в них карантинные объекты — средиземноморскую плодовую муху, восточную плодожорку, возбудителей бурой манилиозной гнили и дубовой кружевницы, западный калифорнийский (цветочный) трипс», — рассказал представитель ведомства, передает «Интерфакс».

В соответствии с действующим законодательством в области карантина растений ввоз зараженной продукции на территорию России был запрещен. Партии персиков вернули грузоотправителю в страну происхождения.

Minval.az