Двух женщин побили палками за попытку заняться сексом в малайзийском штате Тренгану на севере страны. Это первое наказание на подобный поступок, пишет The Guardian.

22-летнюю и 32-летнюю женщин поймали за попыткой заняться сексом в машине еще в апреле. Шариатский суд в августе приговорил их к шести ударам палкой, а также штрафу в 3300 малайзийских ринггитов (примерно 800 долларов) после того, как они признали себя виновными в сексуальной связи. Наказание привели в исполнение 3 сентября в суде в присутствии 100 человек.

Согласно законодательству Малайзии, штаты могут принимать законы, основанные на шариатском праве.

Как отмечают правозащитники, это первый случай наказания женщин за попытку заняться сексом: ранее их побивали палками за другие проступки, в том числе адюльтер. Они считают, что произошедшее создает опасный прецедент. «Наказание шокирует, — заявила местная активистка Тилага Сулатире. — Этот случай показывает регресс в области прав человека. И не только для ЛГБТ-сообщества, но и для остальных, поскольку телесные наказания касаются всех».

В международной правозащитной организации Human Rights Watch также осудили вердикт суда. Его назвали последним на настоящее время ударом по представителям ЛГБТ в Малайзии, которые надеялись на улучшение ситуации и усиление защиты при новом правительстве, которое пришло к власти в мае. Наказание лишь подогревает волну гомофобии и трансфобии в стране, отметили в организации.

Minval.az