Инфляция в Турции резко ускорилась в августе 2018 года на фоне слабости лиры: согласно официальным данным, потребительские цены в стране в прошлом месяце подскочили на 17,9% по сравнению с августом 2017 года, что стало максимальным ростом с сентября 2003 года, передает Интерфакс.

Аналитики в среднем ожидали усиления подъема до 17,6% с 15,85% в июле.

Центральный банк Турции объявил в понедельник, что готов корректировать денежно-кредитную политику на ближайшем заседании, которое пройдет 13 сентября, чтобы сдержать связанные с инфляцией риски. Динамика инфляции в последние месяцы «демонстрирует существенные риски для ценовой стабильности», говорится в сообщении Центробанка.

Турецкая лира замедлила падение к доллару США с более чем 2% до 0,3% благодаря заявлениям ЦБ.

Относительно предыдущего месяца потребительские цены в Турции увеличились в августе на 2,3% после повышения на 0,55% в июле.

Энергоносители в Турции подорожали на 21,34% в годовом выражении, цены на продукты питания в стране в августе выросли на 19,75%. Однако самым заметным был рост тарифов на транспортные услуги — 27,1%

Цены производителей в Турции в августе взлетели на более чем 32% в годовом выражении и на 6,6% относительно предыдущего месяца.

Minval.az