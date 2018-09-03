В Шотландии поймали серийного сексуального маньяка, который принуждал жертву к сексу с помощью трехметрового удава, сообщает Mirror.

Житель Шотландии 38-летний насильник Джон на протяжении многих лет издевался над четырьмя женщинами. Одну из них он насиловал так часто, что для жертвы издевательства стали нормой. Насильник использовал для запугивания огромного удава.

Маньяк не единожды избивал женщину с ног до головы, иногда издевательства затягивались на час. Еще одну жертву полиция нашла в шкафу с ножом, напуганную до смерти.

Насильника приговорили к 14 годам лишения свободы. Сам маньяк утверждает, что секс был по обоюдному согласию, но признает, что был слишком жесток с женщинами.

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