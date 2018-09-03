Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал шведскому телеканалу SVТ о своем отношении к президенту России Владимиру Путину.

Французский лидер заявил, что уважает своего российского коллегу, однако, по его словам, Путин мечтает развалить Европейский союз.

«Мы должны создать новые подходы к безопасности с Россией, нам необходимы дискуссии с Россией. Но мечта Путина — разрушить ЕС», — полагает Макрон.

Глава французского государства добавил, что постоянно контактирует с российским президентом, однако не считает, что Россия может быть образцом для шведов в области соблюдения прав человека.

Minval.az