«Коммерсанту» удалось ознакомиться с текстом «секретной директивы» ООН по Сирии, о которой ранее упоминал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В документе, с которым ознакомилось издание, в частности, говорится, что ООН будет готова оказывать помощь в восстановлении Сирии после военных действий только в случае смены власти в этой стране.

Также, следует из директивы, ООН пока не намерена активно заниматься возвращением беженцев в Сирию, но готова поддерживать тех, кто вернется самостоятельно.

Кроме того, в документе говорится, что ООН не будет предоставлять помощь сторонам, замешанным в военных преступления или преступлениях против человечности.

По данным «Коммерсанта», автором директивы, составленной в октябре 2017 года, является американский дипломат Джеффри Фелтман, который ранее занимал пост заместителя генсека ООН по политическим вопросам.

Minval.az