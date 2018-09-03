Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) предложил странам организации перейти на национальные валюты во взаимных расчетах.

«Мы должны сделать решительные шаги в увеличении и расширении нашего торгово-экономического сотрудничества, и мы должны понимать, что зависимость международной торговли от доллара выступает в качестве препятствия», — сказал Р.Т.Эрдоган на саммите, проходящем в Чолпон-Ате на севере Киргизии.

«Необходимо интенсифицировать усилия для перехода к торговле в национальных валютах, что является важным условием развития», — подчеркнул президент Турции.

«Товарооборот находится на крайне низком уровне, для чего страны должны двигаться в направлении развития имеющегося потенциала», — сказал Р.Т.Эрдоган, отметив, что тюркоязычные страны имеют большие возможности в развитии торговли.

Minval.az