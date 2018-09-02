Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал вооруженные силы страны увеличить свою обороноспособность. Об этом он сообщил во время общения с командованием и составом войск противовоздушной обороны, передает Reuters со ссылкой на соответствующее заявление иранского верховного лидера. Подобные заявления, как замечает агентство, звучат на фоне усиления напряженности в отношениях Ирана и Соединенных Штатов.

Накануне Тегеран уже объявил о своих планах нарастить военный потенциал. Об этом тогда сообщил замминистра обороны Ирана Мохаммада Ахади. Тегеран, по его словам, собирается увеличить мощности своих баллистических и крылатых ракет, а также приобрести современные истребители и подводные лодки.

«Аятолла Хаменеи подчеркнул, что, основываясь на политических расчетах, [в нынешней ситуации] нет вероятности [начала] военных действий», — отреагировал на это иранский верховный лидер. Его слова, как уточняет агентство, приводятся в сообщении командования сил противовоздушной обороны Ирана. Однако несмотря на это, как заметили в пресс-службе, Хаменеи добавил, что «вооруженные силы [Ирана] должны проявлять бдительность <…> и повышать потенциал как своих военнослужащих, так и оборудования».

Minval.az