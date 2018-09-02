Ирак и Иран полностью перейдут на использование национальных валют при проведении торговых операций. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на председателя ирако-иранской торговой палаты Яхъя аль-Исхака.

— Мы отказались от долларовых операций, большинство торговых сделок будут осуществляться в евро, иранских риалах и иракских динарах, — сказал Яхъя аль-Исхак.

По словам аль-Исхака, на случай некоторых транзакций предусмотрена система взаимовыгодного обмена. Как отмечается, годовой торговый оборот между Багдадом и Тегераном составляет примерно восемь миллиардов долларов.

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