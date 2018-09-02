По меньшей мере семь человек погибли и 19 ранены в результате ДТП на юго-востоке Турции, в котором столкнулись трактор и микроавтобус.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Sabah.

Инцидент произошел рано утром в воскресенье в провинции Газиантеп, когда трактор, перевозивший фермеров, столкнулся с микроавтобусом.

По данным издания, четыре человека погибли на месте аварии, еще трое скончались позже от полученных травм. Большое число машин скорой помощи было направлено для доставки раненых в больницы. Трое из пострадавших находятся в критическом состоянии.

Причина аварии расследуется.

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