Группа U2 прервала концерт в Берлине из-за потерявшего голос солиста Боно. Об этом сообщается на сайте группы.

«Нам так жаль, что концерт пришлось отменить. Боно был в отличной форме, но после нескольких песен он совершенно потерял голос», — говорится в сообщении. Причина недуга Боно пока неизвестна, его обследуют врачи.

Позднее в на YouTube-канале U2gigs.com появилось видео с извиняющимся певцом. Он попросил у зрителей устроить небольшой перерыв, однако спустя 45 минут ожидания концерт был отменен.

U2 была создана в 1976 году и с середины 1980-х является одной из самых популярных и успешных в мире. Музыканты продали около 180 миллионов копий альбомов, получили 22 премии «Грэмми».

Боно много времени уделяет благотворительности, он также известен своей гуманитарной активностью в Африке. В 2007 году музыкант был посвящен в рыцари королевой Елизаветой II.

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