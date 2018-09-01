Запрет на упаковку овощей, фруктов и других развесных товаров в неразлагаемые пластиковые пакеты вступил в силу с 1 сентября в супермаркетах Брюсселя, клиентам магазинов будут предлагать взвешивать товары в бумажных пакетах, либо в многоразовых тканевых мешочках, которые они должны приносить с собой.

Согласно распоряжению правительства брюссельского столичного региона, с 1 сентября во всех торговых точках города развесные товары запрещено упаковывать в одноразовые пластиковые пакеты. Изменения касаются не только продовольственных товаров, таких как овощи, фрукты, мясо, рыба, орехи, но и товаров любой категории, продающихся на развес.

Однако до 2020 года в качестве переходной меры магазины могут продолжить предлагать покупателям взвешивать товары в пластиковых пакетах, но только полностью перерабатываемых.

Год назад магазины Брюсселя перестали выдавать одноразовые пакеты на кассах. Меры приняты в рамках инициативы властей региона по снижению объема пластиковых отходов и снижению воздействия на экологию. Местные власти ранее объявили 2018 год «годом нулевых отходов».

«Ежегодно в Европе используется до 800 тонн одноразовых пластиковых пакетов. Учитывая, что срок службы таких пакетов зачастую несколько минут, а срок разложения — от 100 до 400 лет, они представляют собой огромный массив отходов, не говоря об экологическом вреде для флоры и фауны», — говорится в сообщении брюссельского государственного агентства по вопросам энергетики и сохранения ресурсов Bruxelles Environement.

Minval.az