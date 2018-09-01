В шведском отделении крупной туроператорской компании приняли в штат полугуманоидного робота, сообщает АТОР.

Новый сотрудник — робот Pepper — распознает окружающих и реагирует на эмоции людей. Вместо ног у него — система из небольших колесиков. На груди закреплен десятидюймовый планшет для отображения информации или взаимодействия с человеком.

Модель понимает речь — его память содержит около 4,5 тысячи слов. Он может разговаривать, танцевать, поддерживать беседу и выполнять простые поручения.

Опыт использования роботов уже был в круизном и отельном бизнесе, но в офисе туроператора такая техника появляется впервые.

По словам директора по персоналу компании Элке Эллера, как и у любого другого сотрудника, у робота будут личная учетная запись и ежедневные персональные обязанности.

В ближайшие месяцы он начнет работать под руководством опытного наставника: после прохождения стажировки Pepper станет помогать в работе с клиентами и партнерами фирмы.

Minval.az