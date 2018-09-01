В немецком городе Хемниц седьмой день продолжаются волнения, связанные с убийством в ночь на прошлое воскресенье немецкого гражданина Даниэля Хиллига, по подозрению в убийстве которого арестованы гражданин Сирии и гражданин Ирака, передает РИА Новости.

В субботу по центральным улицам Хемница должна была пройти демонстрация, названная «Марш молчания» в память об убитом Хиллиге. Власти города в последний момент запретили эту демонстрацию. Полицейские перекрыли доступ к центру города и запасные пути, по которым можно пройти на центральную площадь.

Примерно 500-600 демонстрантов, таким образом, оказались между двумя плотными цепочками полицейских, которые не дают им пройти к центральной площади, где планировался митинг с последующим маршем.

Убийство Хиллига стало поводом для многих местных жителей заявить о своем недовольстве миграционной политикой местных властей. Этим пытаются воспользоваться правые радикалы, которые сейчас появились на одной из соседних площадей и пытаются прорваться к участникам мирной манифестации.

Представители властей и полиции призывают демонстрантов разойтись и убрать все имеющиеся плакаты. Полиция ведет себя максимально корректно, никаких действий против манифестантов не предпринимает. Демонстранты также не намерены совершать никаких противоправных действий.

Сейчас по существу сложилась патовая ситуация, что будет дальше, никто не знает. Демонстранты, видимо, ждут команды от своих лидеров, а представители полиции призывают их время от времени разойтись.

A la marche de l’AfD, de grandes photos d’Allemands victimes d’agressions ou de meurtres commis par des étrangers en Allemagne au cours des dernières années. L’idée est de dire que l’homme tué à #Chemnitz il y a une semaine s’inscrit dans une longue série noire. pic.twitter.com/NH8kR0bI9p — Thomas Wieder (@ThomasWieder) 1 сентября 2018 г.

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